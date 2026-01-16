Bambino di due anni muore nel sonno | una comunità sconvolta

Una tragica perdita ha colpito la comunità di Ottana, in provincia di Nuoro, dove un bambino di due anni è deceduto nel suo sonno. L’evento ha suscitato grande dolore e sgomento tra familiari e residenti, lasciando un senso di vuoto e di riflessione sulla fragilità della vita. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile, nel rispetto della loro privacy e del dolore condiviso.

Un'immane tragedia quella avvenuta a Ottana, in provincia di Nuoro, dove un bambino di soli due anni è morto nel sonno, lasciando un indicibile vuoto nella sua famiglia. Un dramma che ha sconvolto l'intera comunità. A perdere la vita è stato il piccolo Francesco Pio Fenudi. Stando a quanto riferito, la tragedia è avvenuta nella serata di ieri, giovedì 15 gennaio. Il bambino stava riposando al sicuro nella sua casa, e non si è più svegliato. Quando i genitori lo hanno raggiunto per chiamarlo, si sono infatti accorti che il piccolo non respirava. Ci sono stati momenti di pura angoscia, poi sono stati chiamati i soccorsi, ma era troppo tardi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Bambino di due anni muore mentre dorme nella sua culla - Una tragedia ha colpito la comunità di Ottana, dove un bimbo di due anni, Francesco Pio Fenudi, è morto nella serata di ieri mentre dormiva nella sua culla. linkoristano.it

Ottana in lutto, bimbo di due anni muore nel sonno: cancellati gli eventi - Una tragedia improvvisa e devastante ha colpito la comunità di Ottana, sconvolta dalla morte di Francesco Pio Fenudi, un bambino di appena due anni, deceduto mentre dormiva nella sua abitazione. cagliaripad.it