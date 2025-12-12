Sicilia fondi insufficienti per i centri che curano la fauna selvatica | l’allarme del WWF

In Sicilia, i centri dedicati alla cura della fauna selvatica rischiano di chiudere per mancanza di fondi adeguati. Il WWF lancia un forte appello all’Ars affinché aumenti le risorse disponibili e favorisca l’apertura di nuove strutture, per garantire la tutela e il recupero della biodiversità siciliana.

Il WWF chiede all'Ars un aumento delle risorse e l'apertura di nuove strutture. Palermo, 12122025. Nella Legge di stabilità attualmente in discussione all'Assemblea regionale siciliana, l'articolo 26 introduce un apposito capitolo di spesa destinato alla gestione dei centri di recupero e soccorso della fauna selvatica. Per il quadriennio 2025-2028 sono stanziati 70.000 euro l'anno, una cifra ritenuta estremamente limitata rispetto alle necessità reali. Queste strutture – veri e propri "ospedali" per animali selvatici feriti o in difficoltà – sono state istituite dalla Regione nel 1997 con la legge n.

