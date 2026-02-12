Oggi si ricorda la festa dei Santi Martiri di Abitene, che nel III secolo hanno scelto di morire piuttosto che rinunciare alla Messa. Durante le persecuzioni, hanno mantenuto ferma la loro fede e hanno dimostrato quanto questa celebrazione fosse fondamentale per loro. La loro testimonianza resta un esempio forte di devozione e coraggio, ancora oggi ricordato dalla Chiesa.

I Santi Martiri di Abitene hanno dato la vita durante le persecuzioni dei primi secoli pur di non rinunciare alla celebrazione eucaristica sottolineandone l’essenzialità. Nella giornata di oggi 12 febbraio si commemorano i Santi Martiri di Abitene. Si tratta di 49 cristiani che persero la vita sotto la persecuzione dell’imperatore Diocleziano nel IV secolo ad Abitene nei pressi di Cartagine. Pur di celebrare l’eucarestia hanno rischiato la vita e sono stati messi a morte proprio per essersi radunati per il santo sacrificio della Messa. La loro celebre frase: “Sine dominico non possumus“, ovvero “non possiamo vivere senza la domenica”, cioè la celebrazione della Messa nel giorno del Signore esprime tutta la loro fede in Gesù Cristo vivo e presente nell’Eucarestia. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 12 febbraio, Santi Martiri di Abitene: testimoniano con la vita l’importanza della Messa

