Il 19 gennaio si ricorda la famiglia di Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface, martiri delle persecuzioni dei primi secoli. Questa famiglia, molto cara a san Giovanni Bosco, rappresenta un esempio di fede e sacrificio. La loro storia, simbolo di testimonianza cristiana, continua a ispirare e a ricordare l’importanza della perseveranza nelle difficoltà. La commemorazione invita a riflettere sui valori di dedizione e fede condivisi nel tempo.

Si commemora un’intera famiglia sterminata durante le persecuzioni dei primi secoli: sono i Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface a cui san Giovanni Bosco era molto devoto. I coniugi Mario e Marta provenivano dalla Persia e si erano trasferiti a Roma. Non si conoscono molti dettagli sulla loro vita, ma anzi, ci sono pochissime informazioni, come avviene spesso per i santi dei primi secoli. Una Passio di un autore sconosciuto del VI secolo ci parla di loro. Avevano due figli, Abaco e Audiface. Quella dei Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface era una famiglia cristiana che viveva autenticamente e in modo fervente la fede. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 19 gennaio, Santi Mario, Marta e figli: la famiglia di martiri che commosse il cuore di Don Bosco

Oggi 2 gennaio, Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno: i due amici santi che hanno difeso la fede

Il 2 gennaio si ricorda la memoria dei Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, noti come i Padri cappadoci. Vescovi e amici stretti, hanno svolto un ruolo importante nella difesa della fede cristiana nel IV secolo. La loro collaborazione e testimonianza sono riconosciute nella tradizione cristiana e celebrate insieme in questa giornata.

Vigilia di Capodanno separata per la famiglia del bosco. Il papà vedrà i figli il 1° gennaio

Chieti, 31 dicembre 2025 – La famiglia del bosco si trova ancora divisa per la vigilia di Capodanno, come era accaduto anche a Natale. Il papà ha programmato di vedere i figli il primo gennaio, mantenendo così il loro consueto appuntamento. Questa separazione temporanea evidenzia le dinamiche della famiglia in questo periodo, senza enfasi o sensazionalismi, offrendo un'informazione chiara e oggettiva sulla situazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Lunedì 19 gennaio: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Con pazienza e cuore aperto puoi affrontare ogni situazione con grazia. nostrofiglio.it