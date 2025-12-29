Il 29 dicembre si celebra la memoria dei Santi Martiri Innocenti, i bambini vittime di un tragico episodio legato alla nascita di Gesù a Betlemme. Questa ricorrenza ricorda le giovani vite innocenti uccise in un contesto di violenza e persecuzione, rappresentando un momento di riflessione sulla fragilità dell’infanzia e sui rischi di ogni forma di maleficenza.

A pochi giorni dal Natale di Gesù si commemorano i Santi Martiri Innocenti, tutti i bimbi coinvolti nella strage che mirava ad uccidere il Bambino nato a Betlemme. Nei giorni successivi al Natale del Signore si ricordano i “comites Christi“, associati a Cristo come vicini: il 29 dicembre si commemorano i Santi Martiri Innocenti. Furono. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 29 dicembre, Santi Martiri Innocenti: bimbi vittime di un folle e malefico progetto

Leggi anche: 28 dicembre, la festa dei Santi Innocenti: la storia e il legame con Firenze

Leggi anche: Oggi 11 dicembre, San Damaso: il Papa che riscoprì e onorò i segreti dei martiri nelle catacombe

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lunedì 29 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Santo del giorno 29 Dicembre 2025 San Tommaso Beckett, vescovo e martire; Almanacco del 29 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Domenica 28 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Lunedì 29 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Morì assassinato nella sua cattedrale il 29 dicembre 1170, diventando uno dei martiri più venerati ... nostrofiglio.it