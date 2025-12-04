Calci e pugni alla compagna incinta | straniero ai domiciliari

Imolaoggi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo l'avrebbe trascinata per i capelli e colpita con pugni e calci. La donna ha riportato ferite alla testa e a una gamba. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

calci e pugni alla compagna incinta straniero ai domiciliari

© Imolaoggi.it - Calci e pugni alla compagna incinta: straniero ai domiciliari

