Calci e pugni alla compagna incinta | straniero ai domiciliari

L'uomo l'avrebbe trascinata per i capelli e colpita con pugni e calci. La donna ha riportato ferite alla testa e a una gamba. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Calci e pugni alla compagna incinta: straniero ai domiciliari

Approfondisci con queste news

VIOLENZE Picchia con calci e pugni la ex prima nella casa di lei e poi per strada sbattendole la testa contro un muro, arrestato La ricostruzione della vicenda ? - facebook.com Vai su Facebook

Aggredì a calci e pugni una giovane modella brasiliana: rimpatriato 26enne gambiano Vai su X

Lido di Savio, calci e pugni alla compagna incinta: 23enne agli arresti domiciliari - La notte del 1° dicembre i Carabinieri della Stazione di Savio, hanno arrestato uno straniero 23enne, per “maltrattamenti nei confronti della ... Riporta corriereromagna.it

Picchia la compagna incinta e la rinchiude in casa: arrestato 23enne a Lido di Savio - Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari nell'abitazione di convivenza, mentre la donna ha deciso di trasferirsi ... Come scrive ravennaedintorni.it

Lido di Savio, arrestato 23enne per maltrattamenti: compagna incinta in ospedale - Nella notte del 1° dicembre, i Carabinieri della Stazione di Savio hanno arrestato un uomo di 23 anni, straniero, con l’accusa di maltrattamenti ai danni della convivente, una donna di 36 anni, anch’e ... Secondo ravennawebtv.it

Picchia i figli con cavi elettrici e violenta la compagna incinta: arrestato 28enne - Ha picchiato la compagna, l'ha frustata con cavi elettrici e l'ha violentata anche quando era incinta. Lo riporta fanpage.it

Calci e pugni alla compagna, le rompe le costole e la ferisce alla testa con un coltello: 36enne arrestato a Ivrea - L'aggressione il 24 novembre, alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne: la vittima, 45 anni, è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Segnala torino.corriere.it

Antonia Dell’Atte: “Mio marito mi picchiava, calci mentre ero incinta”, Mediaset licenzia Alessandro Lecquio - La modella e musa di Armani ha parlato delle violenze subite per mano del suo ex marito. Secondo fanpage.it