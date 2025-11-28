Maddaloni maltrattamenti ed estorsioni all’ex moglie | quarantenne ai domiciliari con braccialetto elettronico

Puntomagazine.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La misura cautelare scaturisce dalla denuncia della vittima; indagini in corso e presunzione d’innocenza per l’indagato. I Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di questa Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato disposto nei confronti di un quarantenne di Maddaloni (CE), ritenuto responsabile — sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali ai danni dell’ex coniuge. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

maddaloni maltrattamenti ed estorsioni all8217ex moglie quarantenne ai domiciliari con braccialetto elettronico

© Puntomagazine.it - Maddaloni, maltrattamenti ed estorsioni all’ex moglie: quarantenne ai domiciliari con braccialetto elettronico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

maddaloni maltrattamenti estorsioni all8217exMaddaloni, violenze ed estorsioni all’ex moglie: 40enne in arresto - È da questa frattura tra vita quotidiana e terrore che nasce l’indagine che ... Da pupia.tv

Maddaloni, minacce di morte alla ex: arrestato per maltrattamenti e stalking - A Maddaloni, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza differita, un 34enne del posto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Maddaloni Maltrattamenti Estorsioni All8217ex