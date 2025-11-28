Maddaloni maltrattamenti ed estorsioni all’ex moglie | quarantenne ai domiciliari con braccialetto elettronico

La misura cautelare scaturisce dalla denuncia della vittima; indagini in corso e presunzione d’innocenza per l’indagato. I Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di questa Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato disposto nei confronti di un quarantenne di Maddaloni (CE), ritenuto responsabile — sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali ai danni dell’ex coniuge. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Maddaloni, maltrattamenti ed estorsioni all’ex moglie: quarantenne ai domiciliari con braccialetto elettronico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il panettone amarena e cioccolato bianco della pasticceria L'Antica Cittadella! Sono a Maddaloni in via Appia, 70. #Lanticacittadella #pasticceria #Maddaloni #Ècaserta #news #giornaleonline - facebook.com Vai su Facebook

Maddaloni, violenze ed estorsioni all’ex moglie: 40enne in arresto - È da questa frattura tra vita quotidiana e terrore che nasce l’indagine che ... Da pupia.tv

Maddaloni, minacce di morte alla ex: arrestato per maltrattamenti e stalking - A Maddaloni, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza differita, un 34enne del posto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Riporta ilmattino.it