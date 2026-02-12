Occupazioni abusive in via Loredan dopo Striscia la doppia ordinanza

In via Loredan a Portogruaro, sono state emesse due ordinanze del Comune contro occupazioni abusive, dopo che la trasmissione “Striscia la Notizia” ha mostrato un servizio sulla presenza di persone senza permesso nel quartiere. La puntata, andata in onda da Mazzolada, ha portato all’attenzione l’aumento di situazioni di illegalità che hanno spinto le autorità locali a intervenire rapidamente.

Doppia ordinanza del Comune di Portogruaro dopo la puntata andata in onda da Mazzolada di Portogruaro su Canale 5, durante il programma serale "Striscia la Notizia". È stato un residente di via Loredan a chiedere l'intervento dei giornalisti dopo denunce ed esposti nel corso degli anni alle autorità, presentate per segnalare una condizione di forte malessere e anche preoccupazione per la propria incolumità. Minacciato, in base al racconto, e soggiogato dalle reazioni violente della famiglia rom residente accanto alla sua proprietà, non è mai riuscito a risolvere la situazione, ottenendo, per di più, la fuga da casa della moglie ormai esausta di vivere in quella situazione.