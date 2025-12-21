Occupazioni abusive a Prato la polizia locale recupera 16 immobili

Nel corso del 2025, la polizia locale di Prato ha portato a termine operazioni di recupero di 16 immobili occupati in modo abusivo. Questi interventi rientrano nell’ambito delle attività di tutela del patrimonio e della legalità sul territorio. La situazione evidenzia l’importanza di un impegno costante delle forze dell’ordine per contrastare pratiche illecite e garantire il rispetto delle norme vigenti. Occupazioni abusive a Prato, la polizia locale recupera 16 immobili.

Nel corso del 2025, la polizia locale ha recuperato 16 immobili occupati abusivamente sul territorio pratese. Lo ha fatto sapere il Comune di Prato, in una nota diramata nelle scorse ore. Molteplici le tipologie di appartamenti occupati: si trattava di alloggi comunali occupati senza titolo, di.

