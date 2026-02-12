Nuovo Poliambulatorio nel Distretto Sanitario 60 di Nocera Superiore | l' inaugurazione

Questa mattina è stato aperto un nuovo poliambulatorio nel Distretto Sanitario 60 di Nocera Superiore, in località Materdomini. L’evento ha visto la partecipazione di autorità e cittadini, pronti a vedere un servizio in più per il territorio. La struttura è pronta a offrire assistenza sanitaria e migliorare l’offerta sanitaria locale.

Si è tenuta stamattina l'inaugurazione del nuovo Poliambulatorio afferente al Distretto Sanitario 60 di Nocera Superiore, in località Materdomini. Il taglio del nastro, avvenuto alla presenza del Direttore Generale Gennaro Sosto, del Sindaco di Nocera Superiore Gennaro D'Acunzi e dei Direttore Sanitari dell'ASL Salerno Primo Sergiani e del Distretto Sanitario 60 Roberto Coletta, inaugura una struttura che comprende numerosi ambulatori, tra cui oncologia, neurologia, cardiologia, pneumologia, dermatologia, urologia, oculistica, neuropsichiatria infantile e ortopedia, oltre ad una area sociosanitaria, un ambulatorio infermieristico e altri numerosi servizi.

