Vaccini contro l’influenza nuovo open day nel distretto sanitario di Ortona
Un nuovo open day dedicato alla vaccinazione contro l'influenza si terrà sabato 13 dicembre a Ortona, nel distretto sanitario di Lanciano Vasto Chieti. L'iniziativa offre un'opportunità di accesso libero per proteggersi dall'influenza in vista delle festività natalizie, promuovendo la prevenzione tra la popolazione locale.
