Nuovo comitato di Marina di Sotto | si parla di via Lombroso e di cementificazione

Un nuovo comitato di quartiere si fa sentire a Marina di Sotto, ad Ascoli Piceno. I residenti hanno iniziato a organizzarsi per affrontare i problemi di viabilità e di cementificazione che stanno cambiando il volto del quartiere. La questione è diventata centrale nelle discussioni locali, con i cittadini che chiedono risposte concrete alle autorità.

Marina di Sotto, Ascoli: Il Nuovo Comitato Quartiere Alza la Voce su Viabilità e Cementificazione. Ascoli Piceno è chiamata a confrontarsi con le sfide di un quartiere in rapida trasformazione. Si è insediato il nuovo Comitato di Quartiere Marina di Sotto, pronto a portare all’attenzione dell’amministrazione comunale questioni urgenti legate alla viabilità, al decoro urbano e alla crescente cementificazione che interessa la zona. La prima assemblea, tenutasi il 12 febbraio 2026 presso il salone parrocchiale della chiesa di San Pio X, ha segnato l’inizio di un percorso di confronto e collaborazione tra residenti e istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

