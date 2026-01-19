Lazio parla Sarri | Parole su di me? L’ho vissuto bene non c’è niente di nuovo sotto il cielo laziale

Prima della partita contro il Como, valida per la 21ª giornata di Serie A, Maurizio Sarri ha commentato le recenti parole a suo riguardo, affermando di averle vissute con serenità e di non percepire novità nel contesto laziale. Il tecnico della Lazio ha sottolineato di essere concentrato sul presente e sul percorso della squadra, senza lasciarsi influenzare da eventuali commenti esterni.

