Il nuovo palazzo Roverella | Opere completate in estate subito disponibile lo studentato

Tempo nove mesi, sarà abitabile per il prossimo anno scolastico lo studentato a palazzo Roverella, nel cuore della città (nella foto). Ecco la notizia. Mentre tutti sono concentrati sullo stato di piazza Aguselli in mezzo al cantiere da comperate in questi giorni per la fruizione durante lo shopping natalizio, il grosso del lavoro dell'ambizioso progetto 'Abitare sociale Cesena. Riuso e rigenerazione del complesso monumentale Roverella' riguarda lo storico palazzo. Ottenuta la bellezza di dodici milioni dai fondi del Pnrr con il primo progetto presentato dal comune di Cesena, l'amministrazione comunale deve completare i lavori, giunti a fase avanzata, per la trasformazione dell'antico edificio in una spazio polifunzionale, con alloggi sociali, ristorante, studentato.

