Bonus bollette in arrivo un nuovo contributo da 55 euro per le famiglie | a chi spetta e come funziona

10 dic 2025

Un nuovo bonus da 55 euro per le bollette della luce è previsto nel decreto Energia in fase di studio dal governo, destinato alle famiglie vulnerabili con ISEE fino a 15. Questo contributo, previsto per il 2026, farà parte delle misure di sostegno alle famiglie in difficoltà economica, al fine di alleviare l’onere delle spese energetiche.

