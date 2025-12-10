Bonus bollette in arrivo un nuovo contributo da 55 euro per le famiglie | a chi spetta e come funziona
Un nuovo bonus da 55 euro per le bollette della luce è previsto nel decreto Energia in fase di studio dal governo, destinato alle famiglie vulnerabili con ISEE fino a 15. Questo contributo, previsto per il 2026, farà parte delle misure di sostegno alle famiglie in difficoltà economica, al fine di alleviare l’onere delle spese energetiche.
Un nuovo aiuto inserito nell'ultima bozza del decreto Energia, allo studio del governo: in arrivo nel 2026 un bonus da 55 euro per le bollette della luce destinato alle famiglie vulnerabili con Isee fino a 15.000 euro o con almeno 4 figli a carico e Isee fino a 20.000 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
