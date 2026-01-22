migranti a trieste ennesimo sgombero e trasferimento per un centinaio di persone le altre resteranno in strada

Alle prime ore del mattino, è iniziato a Trieste uno nuovo sgombero degli ex magazzini del Porto Vecchio, che ospitano migranti senza diritto all’accoglienza. Circa cento persone sono state trasferite, mentre altre rimangono in strada. L’operazione si inserisce in un contesto di continui interventi simili, evidenziando le difficoltà di gestione dell’accoglienza nel territorio.

Alle 7 del mattino è iniziata l’ennesima operazione di sgombero degli ex magazzini del Porto Vecchio di Trieste, edifici fatiscenti in cui trovano riparo i richiedenti asilo che non riescono ad avere accesso all’accoglienza. Da quell’ora è in corso lo screening per verificare la posizione amministrativa delle persone per inserirle “nel sistema dell’accoglienza e trasferirli in altri centri del territorio nazionale”, come riporta una nota diffusa dalla Questura, che coordina le operazioni alle quali prendono parte Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale con il supporto di contingenti di rinforzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

