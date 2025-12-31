Sindaco decaduto a Sorano Già nominato il commissario

Il Comune di Sorano ha attraversato una fase di instabilità politica, culminata con lo scioglimento del consiglio comunale. A seguito della decadenza del sindaco, è stato nominato un commissario straordinario per garantire la continuità amministrativa. Questa decisione si inserisce in un percorso di gestione temporanea finalizzato a ristabilire un quadro stabile e funzionante per il territorio comunale.

SORANO Nel giro di poche settimane il Comune di Sorano è passato dalla crisi politica allo scioglimento del consiglio comunale. Da lunedì sera Ugo Lotti (foto) non è più sindaco: le dimissioni contestuali di sette consiglieri comunali, ben oltre la maggioranza dell'assemblea, hanno determinato la fine anticipata dell'amministrazione e la nomina di un commissario prefettizio. Una crisi rapida e intensa, che ha scosso la vita politica del piccolo comune dell'area del Fiora. Tutto ha preso avvio con l'uscita di alcuni consiglieri dalla maggioranza, seguita dalla revoca degli incarichi agli assessori, dalla nascita di un nuovo gruppo consiliare e da un consiglio comunale particolarmente teso.

