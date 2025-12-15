Infermiere aggredito all'ospedale San Paolo di Napoli | colpito con un pugno al torace
Un infermiere dell'ospedale San Paolo di Napoli è stato aggredito con un pugno al torace, segnando un'altra preoccupante escalation di violenza nei confronti del personale sanitario. I sindacati condannano l'episodio, evidenziando le difficoltà e i rischi crescenti che affrontano gli operatori durante il loro lavoro quotidiano.
In un anno aggredito l'11% degli infermieri italiani
