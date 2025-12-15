Infermiere aggredito all'ospedale San Paolo di Napoli | colpito con un pugno al torace

Un infermiere dell'ospedale San Paolo di Napoli è stato aggredito con un pugno al torace, segnando un'altra preoccupante escalation di violenza nei confronti del personale sanitario. I sindacati condannano l'episodio, evidenziando le difficoltà e i rischi crescenti che affrontano gli operatori durante il loro lavoro quotidiano.

Un infermiere preso a pugni nel torace all'ospedale San Paolo: ennesima aggressione, denunciano i sindacati. Sono 72 da inizio anno tra Napoli e provincia. Fanpage.it

infermiere aggredito ospedale sanNapoli, infermiere aggredito al San Paolo: preso a pugni al Pronto Soccorso - A Napoli, nuovo caso di aggressione ai danni di un infermiere all'ospedale San Paolo. msn.com