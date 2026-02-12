Nuoto Doppietta per il faentino Davide Montevecchi Medaglie anche Sangiorgi e Pirini

Il nuotatore faentino Davide Montevecchi si prende due medaglie d’oro nella seconda tappa del Campionato regionale Libertas. Aveva già fatto bene a Ravenna, al Trofeo delle Staffette, e questa volta ha confermato il suo talento vincendo in vasca corta nella categoria Esordienti C. Sorrisi e soddisfazione anche per Sangiorgi e Pirini, che hanno ottenuto buoni piazzamenti.

Il faentino Davide Montevecchi, che aveva già brillato al Trofeo delle Staffette a Ravenna, ha vinto due medaglie d’oro nella seconda prova del Campionato regionale Libertas - Trofeo Rodolfo Nisiro di nuoto in vasca da 25 metri per la categoria Esordienti C. L’atleta del Nuoto Sub Faenza nato nel 2018 ha vinto nei 25 metri farfalla e nei 25 stile libero: altri risultati da podio sono arrivate dal settore femminile. Emily Sangiorgi (2019) e Vittoria Pirini (2019) si sono piazzate seconde rispettivamente nei 25 farfalla e nei 25 stile libero; Anita Papa (2019) è giunta terza nei 25 farfalla. Per gli agonisti delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores la seconda prova del Campionato Regionale di Categoria di nuoto in Vasca Corta prevede per domenica la disputa della terza parte alla piscina comunale di Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto. Doppietta per il faentino Davide Montevecchi. Medaglie anche Sangiorgi e Pirini Approfondimenti su Davide Montevecchi Nuoto. A Martelli, Fabbri e Sangiorgi i premi ’Studio & Sport’ Il 2025 si è concluso per il Nuoto Sub Faenza con la cerimonia di consegna dei premi ‘Studio & Sport’ e ‘Meriti Sportivi’. Nuoto. Ns Emilia fa il boom di medaglie a Ravenna La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Davide Montevecchi Argomenti discussi: Rugby, Sei Nazioni: Francia a caccia della doppietta. Italia pronta a stupire; La Ssd Unime porta a casa un punto contro la Basilicata Nuoto 2000; Nuoto Sub Faenza in vasca da protagonista: Montevecchi d’oro, buone prove nel sincro; Chiavari Nuoto-Reale Mutua Torino 81 19-11. Nuoto Sub Faenza in vasca da protagonista: Montevecchi d’oro, buone prove nel sincroÈ stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per il Nuoto Sub Faenza, protagonista sia nel nuoto in vasca sia nel nuoto artistico giovanile. A ... ravennanotizie.it La scuola savonese in evidenza agli Assoluti BPERI doppi azzurri brillano allo Stadio del Nuoto di Riccione. Lucrezia Ruggiero fa doppietta, con lei Enrica Piccoli nel femminile e Filippo Pelati nel misto conquistano il titolo. Oro anche per Susanna ... liguriasport.com Nuoto Sub Faenza, doppio oro di Davide Montevecchi al campionato Libertas - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.