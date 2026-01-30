N.S. Emilia si impone nel campionato regionale assoluto a Ravenna, portando a casa numerose medaglie. La squadra ha dominato la vasca lunga da 50 metri, conquistando il primo posto, mentre al 2° Meeting Aquatica ha ottenuto 11 medaglie d’oro, 11 d’argento e 15 di bronzo. Una giornata di grandi risultati che conferma la forza del team emiliano nel nuoto regionale.

N.S. Emilia conferma la propria solidità conquistando il primo posto al campionato regionale assoluto in vasca lunga che si è svolto nelle giornate di sabato e domenica scorsi a Ravenna in vasca olimpica da 50 metri, contestualmente al 2° Meeting Aquatica di Ravenna nel quale è salita al secondo gradino del podio con 11 medaglie d’oro, 11 medaglie d’argento e 15 medaglie di bronzo. Nella categoria Ragazzi si sono distinti Giorgia Bulzoni oro 50 e 100 farfalla, Giada Ciocci argento 100 stile, bronzo 50 stile, 200 stile e 100 farfalla, Massimo Meli oro 400 stile e bronzo 800 stile, Matilde Montanari argento 200 dorso, Francesca Palermo oro 1500 stile, Beatrice Savigni bronzo 200 farfalla, Diego Targa bronzo 200 misti, Sebastiano Tenani oro 800 stile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto. Ns Emilia fa il boom di medaglie a Ravenna

La Nuoto Sub Modena Bruno Loschi ha partecipato con successo al trentesimo Trofeo Bizantino, disputato presso la piscina comunale di Ravenna.

