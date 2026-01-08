Il 2025 si è concluso per il Nuoto Sub Faenza con la cerimonia di consegna dei premi ‘Studio & Sport’ e ‘Meriti Sportivi’. L’evento si è svolto in occasione del 18° Trofeo Sociale di nuoto, riconoscendo gli atleti e i membri del settore che si sono distinti nel corso dell’anno. Un momento di valorizzazione delle capacità sportive e dell’impegno didattico, in un contesto di sobrietà e rispetto per i valori dello sport.

Il 2025 del Nuoto Sub Faenza si è chiuso con la consegna dei premi ‘ Studio & Sport ’ e per ‘ Meriti Sportivi ’, avvenuta in occasione del 18° Trofeo Sociale di nuoto. Linda Martelli, Penelope Sangiorgi e Alberto Fabbri hanno ricevuto i premi ‘Studio & Sport’ per essersi fatti valere sia in ambito agonistico che in quello scolastico, avendo ottenuto i punteggi più alti come media fra le tre migliori prestazioni sportive della scorsa stagione (ad ognuna delle quali viene assegnato un punteggio in base al piazzamento) ed una media ponderata dei voti della pagella scolastica. I premi ‘Studio & Sport’, consistenti in sconti in ambito sportivo, sono stati messi a disposizione dal Nuoto Sub Faenza e dalla Nuova Co. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto. A Martelli, Fabbri e Sangiorgi i premi 'Studio & Sport'

