Nel 2025, la Centrale unica di risposta del 112 ad Ancona ha gestito quasi 1,3 milioni di chiamate. Un dato che mostra quanto il sistema sia diventato un punto di riferimento per le emergenze nelle Marche e in Umbria. La maggior parte delle chiamate riguardano soccorsi medici, incidenti stradali e interventi di polizia. La centrale, attiva tutto l’anno, si prepara a gestire un volume sempre più alto di richieste.

Sono 1.295.751 le chiamate gestite nel 2025 dalla Centrale unica di risposta del numero unico di emergenza europeo 112 con sede ad Ancona, attiva per le Marche e l’ Umbria. Il tempo medio di risposta si è attestato a 5,9 secondi. Ieri si è celebrata la Giornata europea del numero unico di emergenza, ed è stata l’occasione per dare un bilancio del servizio. Delle quasi 1,3 milioni di chiamate gestire dal "Nue" 112 lo scorso anno, 681.722 sono state inoltrate alle centrali operative competenti – emergenza sanitaria, forze dell’ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto – mentre la restante quota è risultata non riferibile a reali emergenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Numero unico di emergenza, in un anno 1,3 milioni di chiamate

Approfondimenti su Numero Unico

In Emilia-Romagna, rispondono alle chiamate di emergenza in meno di sei secondi.

Dopo due anni di attesa, resta fondamentale definire un cronoprogramma preciso per l’attivazione del Numero Unico di Emergenza 112 in Veneto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

NUMERI DI EMERGENZA IN ITALIA #italianlanguage #italian #italiano

Ultime notizie su Numero Unico

Argomenti discussi: Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza 112; Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza Europeo - 112; Giornata UE del Numero Unico Europeo per le Emergenze; 112 Day, l ’Europa celebra il Numero Unico di Emergenza: la Lombardia si conferma modello nazionale.

Centrale Unica Emergenza 112 Trentino: nel 2025 gestite 267.724 chiamateCentrale Unica Emergenza 112 Trentino: nel 2025 gestite 267.724 chiamate. L’evoluzione del servizio sempre più strategico per le emergenze sanitarie e di pubblica sicurezza. ilnordestquotidiano.it

Un milione di chiamate al numero unico d'emergenza 112 in Liguria nel 2025(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - Sono 980mila le chiamate totali ricevute dal numero unico europeo d'emergenza 112 in Liguria nel 2025, in media quasi due cittadini su tre hanno chiesto o avuto bisogno di un ... rainews.it

NUMERO UNICO VITTORIA CONTRADA DI SANT'AMBROGIO PALIO DI LEGNANO 2025 - facebook.com facebook

Oggi è la Giornata europea del Numero Unico di Emergenza 1.1.2.Sanitario, Polizia, Vigili del Fuoco, Soccorso in mare: in UE basta un solo numero per chiedere aiuto. Sicurezza e coordinamento al servizio dei cittadiniI dettagli: bit.ly/4tvijPB @Viminale @P x.com