Un' emergenza su due è sanitaria al numero unico 112 due milioni e mezzo di telefonate | risponde in 5,9 secondi

In Emilia-Romagna, rispondono alle chiamate di emergenza in meno di sei secondi. Dal 3 dicembre 2024 al 1° aprile 2025, il numero unico europeo 112 è stato attivato progressivamente su tutto il territorio regionale. Durante questo periodo, sono arrivate circa due milioni e mezzo di telefonate, e circa una su due riguarda situazioni sanitarie. In media, bastano 5,9 secondi per ricevere una risposta, un tempo rapido che potrebbe fare la differenza in situazioni di urgenza.

L'assessore Fabi: "Con il numero unico europeo 112 migliorata la gestione delle emergenze. Un punto unico di accesso che garantisce risposte veloci e sicure" Bastano in media 5,9 secondi per ottenere una risposta in caso di emergenza in Emilia-Romagna. È il tempo di risposta del Numero unico europeo di emergenza 112, attivato progressivamente su tutto il territorio regionale tra il 3 dicembre 2024 e il 1° aprile 2025. I dati vengono diffusi in occasione della Giornata europea del Numero unico di emergenza, istituita nel 2009 per sensibilizzare i cittadini sull'utilizzo del 112, valido in tutta l'Unione europea.

