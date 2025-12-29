Il numero unico di emergenza atteso da due anni Serve un cronoprogramma chiaro

Dopo due anni di attesa, resta fondamentale definire un cronoprogramma preciso per l’attivazione del Numero Unico di Emergenza 112 in Veneto. La tempestività e l’efficienza di questa infrastruttura sono cruciali per garantire risposte rapide e coordinate nelle situazioni di emergenza. È importante che le istituzioni si impegnino a rispettare i tempi previsti, evitando ulteriori ritardi che potrebbero compromettere la sicurezza dei cittadini.

«Il Veneto non può permettersi ulteriori ritardi sull'attivazione del Numero Unico di Emergenza 112». Inizia così l'ultimo appello riguardo il numero unico per tutte le emergenze, che sulla base di accordi europei ogni regione italiana deve attuare, firmato dai consiglieri regionali Gianpaolo.

