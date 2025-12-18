Fondo unico regionale per le strade sale a 75 il numero dei sindaci che chiedono di finanziarlo

Aumenta il sostegno al Fondo Unico regionale per le strade, con 75 sindaci che chiedono un finanziamento adeguato. La richiesta urgente mira a coinvolgere i presidenti Marsilio e Sospiri prima della discussione in legge di bilancio, evidenziando l’importanza di investimenti strategici per la viabilità locale e il rilancio delle infrastrutture regionali.

Sono saliti a 75 i sindaci che hanno chiesto di finanziare adeguatamente il “Fondo Unico regionale per la viabilità” e un incontro urgente ai presidenti della giunta Marsilio e del consiglio Sospiri prima della discussione della legge di bilancio. Sono primi cittadini di tutte e quattro le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Viabilità, 50 sindaci chiedono un incontro a Marsilio e Sospiri: "Serve un fondo unico regionale per le strade"

Fondo unico regionale per la viabilità: sostegno alla proposta dell'amministrazione comunale di Atessa

