Un passo in avanti deciso nel campo dell’integrazione per gestire le emergenze sociali. E’ stata ufficializzato nei giorni scorsi un ulteriore avanzamento nel processo di sviluppo del servizio di emergenza -urgenza sociale nella Piana di Lucca, con la possibilità di attivare il pronto intervento sociale da parte delle forze dell’ordine di questo territorio. E’, infatti, avvenuta la consegna ufficiale del numero verde unico regionale del Sistema Emergenza Urgenza Sociale (SEUS) alle forze dell’ordine e della polizia municipale oltreché agli amministratori locali. Questo passaggio è stato caratterizzato dalla consegna del numero verde a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale, a tutti i sindaci, agli assessori al sociale e ai dirigenti dei servizi sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gestione delle emergenze sociali. Numero unico per l’integrazione Leggi anche: Il futuro delle coop sociali: "Crescono le emergenze. Noi pronti ad affrontarle" Leggi anche: Educare i ragazzi alla gestione delle emergenze, trecento studenti coinvolti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Gestione delle emergenze sociali. Numero unico per l’integrazione; A Matera il Pronto intervento sociale: Latronico, uno strumento fondamentale; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Emergenze sociali: Macerata capofila del progetto PRINS attivo 24 ore su 24, anche a Natale. Gestione delle emergenze sociali. Numero unico per l’integrazione - E’ stata ufficializzato nei giorni scorsi un ulteriore avanzamento nel processo di sviluppo del servizio di emer ... msn.com

Attivato anche ad Arezzo il “servizio regionale per le emergenze e le urgenze sociali” - Si caratterizza come servizio di secondo livello attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per la gestione di interventi per le emergenze e le urgenze sociali Arezzo, 19 maggio 2025 – E' stato ... lanazione.it

A Matera il Pronto intervento sociale: Latronico, uno strumento fondamentale - Ha preso avvio nel Comune di Matera, per il mese di dicembre, il servizio sperimentale di Pronto intervento sociale (Pis), un presidio dedicato alla gestione delle emergenze sociali e al sostegno imme ... msn.com

: Un passo avanti significativo per la gestione integrata delle emergenze sociali nella Piana di Lucca. Nei giorni scorsi è stato ufficialmente consegnato al - facebook.com facebook

Il Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia è impegnato a Bruxelles in una due giorni dedicata alle strategie europee per rafforzare la resilienza dei territori e la cooperazione, nell’ambito del progetto Interreg RESILIEN x.com

