Nucleare Sogin | completate la demolizione e ricostruzione del deposito temporaneo della centrale di Trino

Sogin ha completato la demolizione e la ricostruzione del deposito temporaneo presso la centrale di Trino. La società si occuperà anche dell’installazione degli impianti elettrici, antiincendio e di monitoraggio radiologico, concludendo le attività entro il primo semestre dell’anno. Questi interventi rappresentano un passo importante nella gestione sicura e sostenibile delle aree nucleari.

I lavori di demolizione e successiva ricostruzione del deposito temporaneo n. 2 per i rifiuti radioattivi di bassa attività nella centrale nucleare "Enrico Fermi" di Trino, in provincia di Vercelli, sono stati completati oggi da Sogin, la Società gestione impianti nucleari italiani. L'obiettivo dell'operazione è stato quello di adeguare queste aree ai più recenti standard di sicurezza previsti dalla normativa. Nello specifico, gli interventi sulla struttura, lunga 41 metri, larga 19 e alta 8,5 metri, iniziati nel novembre 2024, hanno riguardato la demolizione del vecchio deposito e la sua ricostruzione sulla stessa area, con una volumetria uguale a quella dell'edificio smantellato.

