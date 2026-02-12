Nubifragio violentissimo La metropoli italiana finisce sott’acqua

La città si è svegliata sotto una pioggia battente che si è intensificata nel giro di poche ore. Le strade si sono trasformate in fiumi, le auto sono rimaste ferme e le persone si sono trovate in difficoltà. Il vento ha spazzato via i cartelli e abbattuto alcuni alberi. La situazione è critica e le squadre di emergenza sono già al lavoro per gestire i danni.

Il peggioramento è arrivato in poche ore e ha cambiato volto alla giornata: prima le precipitazioni discontinue, poi rovesci sempre più fitti accompagnati da raffiche di vento. In diversi punti della città l'acqua ha iniziato a ristagnare rapidamente, rendendo difficili gli spostamenti e aumentando i tempi di percorrenza. La situazione si è rivelata particolarmente complessa nelle fasce di maggiore traffico, con rallentamenti estesi e criticità legate a sottopassi e carreggiate più esposte agli allagamenti. Quando i temporali assumono carattere intenso, i disagi si concentrano soprattutto sulla viabilità: tombini sotto pressione, corsie ridotte per la presenza di acqua e detriti, trasporto pubblico rallentato.

