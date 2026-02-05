Finita sott’acqua! Città italiana allagata maltempo senza tregua

La città è sommersa dall’acqua. La pioggia incessante e il vento forte hanno allagato le strade, lasciando molte zone impraticabili. La gente si sveglia con le strade allagate e i mezzi pubblici in tilt. La situazione resta critica, e le autorità sono già al lavoro per gestire l’emergenza.

La notte tra mercoledì e giovedì è stata segnata da un costante scroscio di pioggia e dal rumore del vento che si infilava tra le case e le strade deserte. Per chi era sveglio, il panorama appariva mutevole: pozzanghere che si ingrandivano rapidamente, alberi piegati dal vento e l'odore di terra bagnata che si mescolava a quello salmastro della costa. Ogni goccia sembrava amplificare il senso di attesa, mentre gli abitanti si chiedevano se la notte avrebbe portato solo disagio o qualcosa di più grave. Nel silenzio interrotto solo dal rumore dei tetti che gocciolavano e dal passaggio occasionale di mezzi d'emergenza, molti hanno deciso di rimanere in casa, controllando attentamente le notizie meteo e preparando coperte e torce.

