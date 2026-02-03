La scienza italiana svela i segreti del cuore sott’acqua

La ricerca italiana svela come il cuore reagisce sott’acqua. Grazie a una tecnologia sviluppata nel 2005, scienziati dell’Ifc-Cnr e della Sant’Anna di Pisa sono riusciti a studiare le reazioni del cuore umano durante le immersioni in apnea. I risultati dimostrano che i mammiferi marini e gli uomini si somigliano di più di quanto si pensasse, aprendo nuove strade nello studio della fisiologia subacquea.

(Adnkronos) – Sott'acqua l'uomo e i mammiferi marini si assomigliano. Una collaborazione pionieristica tra l'Istituto di fisiologia clinica (Ifc) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, grazie a una speciale tecnologia messa a punto nel 2005, ha permesso di mappare le reazioni del cuore umano durante l'immersione in apnea. Offrendo indicazioni chiave su malattie come l'edema polmonare acuto. Si chiama 'Betar asfar' – in arabo 'coso giallo' – l'innovazione che in vent'anni di ricerca ha svelato i segreti del cuore negli abissi. Si tratta di uno speciale scafandro – descrive una nota – capace di ospitare al suo interno un ecocardiografo portatile come quelli utilizzati in ambulatorio.

