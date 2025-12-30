Savona Nottingham Forest l’ex Juve finisce in panchina e Dyche spiega | Ecco perchè ho preferito schierare titolare Zinchenko

Nella sfida tra Savona e Nottingham Forest, l’allenatore ha optato per l’esperienza di Zinchenko in campo, lasciando l’ex Juventus in panchina. Dyche ha spiegato le motivazioni di questa scelta, volta a valorizzare la rosa e gestire al meglio le energie della squadra in vista della partita. La decisione riflette la strategia del tecnico di affidarsi ai giocatori più affidabili in un momento cruciale della stagione.

