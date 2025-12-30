Savona Nottingham Forest l’ex Juve finisce in panchina e Dyche spiega | Ecco perchè ho preferito schierare titolare Zinchenko
Nella sfida tra Savona e Nottingham Forest, l’allenatore ha optato per l’esperienza di Zinchenko in campo, lasciando l’ex Juventus in panchina. Dyche ha spiegato le motivazioni di questa scelta, volta a valorizzare la rosa e gestire al meglio le energie della squadra in vista della partita. La decisione riflette la strategia del tecnico di affidarsi ai giocatori più affidabili in un momento cruciale della stagione.
Savona Nottingham Forest, il tecnico sceglie l’esperienza di Zinchenko per la sfida salvezza e concede un turno di riposo all’ex difensore bianconero. La frenesia del calcio inglese non conosce soste e, in questo 30 dicembre che accompagna la fine dell’anno solare, il Nottingham Forest non ha tempo per rimuginare sulle delusioni passate. Smaltita a fatica la recente sconfitta contro la corazzata Manchester City, la squadra torna in campo questa sera per la 19a giornata di Premier League, affrontando l’Everton in una sfida che sa già di scontro diretto per la tranquillità. I “Tricky Trees”, attualmente posizionati a soli cinque punti di distanza dalla temuta zona retrocessione, hanno bisogno di punti pesanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
