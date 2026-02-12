NOTE METODOLOGICHE

Le prime 500 aziende di Modena sono finite sotto la lente. Sono state scelte in base al fatturato del 2024 e analizzate per capire come vanno. La selezione si basa sui bilanci approvati e ci dà un quadro chiaro della situazione economica locale.

CAMPIONE ANALIZZATO Sono state prese in esame le prime 500 imprese con sede legale nella provincia di Modena, selezionate sulla base del fatturato dell’esercizio 2024, di cui risulta disponibile il bilancio approvato. I dati relativi all’esercizio 2024 fanno riferimento ai bilanci d’esercizio o consolidati chiusi fra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 (la data di chiusura di bilancio più frequente è comunque il 31 dicembre 2024). Al fine di fornire una rappresentazione dell’economia modenese il più accurata e completa possibile, sono state incluse nel campione anche le imprese con sede legale fuori dalla provincia di Modena, ma con sede operativa principale nel territorio provinciale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

