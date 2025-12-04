Note di Celluloide concerto musica per il cinema al teatro Vittorio Emanuele
Nell’ambito del Messina Opera Film Festival, il Teatro Vittorio Emanuele organizza giovedì 4 dicembre alle 21 “Note di Celluloide”, un concerto dedicato ai compositori che hanno reso la musica per il cinema italiano un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.Sul podio il direttore Benedetto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
