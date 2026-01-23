Addio a Carlo Cecchi da Beckett a Bertolucci e Martone | una vita per il teatro e il cinema d’autore

Il 23 gennaio 2026 si è spento Carlo Cecchi, celebre attore e regista italiano, noto per il suo contributo al teatro e al cinema d’autore. Nato nel 1939, Cecchi ha collaborato con grandi registi come Beckett, Bertolucci e Martone, distinguendosi per la sua attenzione alla qualità e alla ricerca artistica. La sua carriera, ricca di impegno e dedizione, lascia un patrimonio di valore nel panorama culturale italiano.

Il 23 gennaio 2026 si è spento Carlo Cecchi, appena due giorni prima di compiere ottantasette anni. Con lui se ne va uno dei più autentici maestri del teatro e del cinema italiano, un artista che ha sempre scelto la qualità e la ricerca espressiva invece del successo facile. Nato a Firenze il 25 gennaio 1939, Cecchi si è formato all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico. La sua carriera si è costruita su una scelta precisa: lavorare solo con progetti "fuori mercato", come amava dire lui stesso, privilegiando autori di valore e rifiutando le logiche commerciali. Sul palco, Cecchi ha dato vita a interpretazioni memorabili.

