Norway France to finance more military support for Ukraine
COPENHAGEN, Feb 12 (Reuters) - Norway has agreed to contribute 4.2 billion Norwegian crowns ($443.25 million) in military support to Ukraine while France has guaranteed for a loan of about 3 billion crowns, the Norwegian government said on Thursday. “The projects in this agreement meet crucial Ukraine priorities and have been identified following close dialogue with the Ukrainian Ministry of Defence,” Norwegian Defence Minister Tore Sandvik said in a statement. “The projects we have identified in this agreement will provide rapid effects for Ukraine,” he added. “I progetti che abbiamo identificato in questo accordo forniranno effetti rapidi per l’Ucraina”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Internazionale.it
