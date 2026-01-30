ReferendumNordio | dibattito sia pacato

Questa mattina Nordio ha chiesto di mantenere un tono pacato nel dibattito sul referendum. Durante un intervento, il ministro della Giustizia ha detto che è blasfemo pensare che la riforma miri a minare l’indipendenza della magistratura. Ha sottolineato l’importanza di discutere senza provocazioni, senza lasciarsi trascinare da polemiche inutili. Nordio ha anche ricordato che le riforme devono essere valutate nel merito, senza alimentare tensioni.

11.11 "Ritengo blasfemo sostenere che questa riforma tenda a minare il principio di indipendenza e autonomia" della magistratura. Così il ministro della Giustizia,Nordio,in Cassazione per l'apertura dell'anno giudiziario. "Troverei persino irriguardoso soffermarmi a smentire alcune ripugnanti insinuazioni sulle ipotesi di nostre interferenze illecite nell'attività esclusiva e sovrana della magistratura", ha tuonato "Il dibattito sulla riforma" della Giustizia "si mantenga nei limiti della razionalità, della pacatezza",aggiunge.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Referendum Nordio Il Circolo PD organizza un dibattito pubblico per discutere dei motivi del NO alla riforma Nordio Il Circolo PD organizza un dibattito pubblico dedicato ai motivi del NO alla riforma Nordio. "Sì Separa", la Fondazione Einaudi apre a Napoli il dibattito sui contenuti della riforma Nordio La Fondazione Einaudi invita a Napoli per un importante dibattito sui contenuti della riforma Nordio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Anche Alessandro Barbero voterà NO al referendum sulla legge Nordio. E lo spiega così. Ultime notizie su Referendum Nordio Argomenti discussi: Dice il Sì, risponde il No. Una piccola guida per muoversi nel dibattito referendario - CGIL; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Diella (Giusto Dire No): Bisogna consentire il voto ai fuorisede; Nordio all’Agcom contro l’Anm. E Mulè evoca le Br. Referendum giustizia, Nordio: Blasfemo dire che riforma mini indipendenza togheIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, difende la riforma della separazione delle carriere in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Passata attraverso ... lapresse.it Referendum sulla giustizia, Pif spiazza tutti: Ho deciso di votare No ascoltando Nordio e Tajani (VIDEO)Nel video per il Comitato Giusto Dire No l’attore siciliano attacca la separazione delle carriere e ironizza: Sono loro i migliori testimonial contro la riforma ... giornalelavoce.it Perché votare NO al referendum sulla cosiddetta riforma Nordio Questa riforma colpisce al cuore una delle basi della nostra democrazia: il principio della separazione dei poteri, sancito dalla Costituzione, che garantisce l’indipendenza e l’autonomia della ma - facebook.com facebook #Referendum, #Nordio: molto soddisfatto dalla sentenza del Tar del Lazio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.