Nordio | Anche le Br sono cominciate con violenze di piazza e si diceva ' compagni che sbagliano' – Il video

Il ministro Nordio ricorda che anche le Br sono nate con violenze di piazza e si diceva che erano “compagni che sbagliano”. Durante un’intervista, ha sottolineato come la storia di quegli anni non si ripeta mai uguale, ma in modo analogo. Prima dell’esplosione del terrorismo rosso, ci furono molte proteste e scontri violenti, che poi degenerate in atti armati. Nordio evidenzia come quegli episodi siano stati il preludio a un fenomeno più sanguinario, e richiama l’attenzione sulla continuità di certe

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 "Fermo restando che la storia non si ripete mai in termini assolutamente uguali, ma in termini analoghi, io ricordo benissimo che prima dell'esplosione del brigatismo rosso in termini più sanguinari, c'erano state queste forme di violenze di piazza molto ma molto agitate, poi alla fine addirittura armate. E sapete come la sinistra definiva all'epoca quelle persone? 'Compagni che sbagliano', 'sedicenti brigate rosse'. Erano considerate degli infiltrati fascisti. Allora, come oggi, si cerca anche di coprire alcune responsabilità. Soltanto quando è stato ucciso il sindacalista Guido Rossa, allora il Partito Comunista ha preso atto.

