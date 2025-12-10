Gli ho chiesto il biglietto è stato zitto si è seduto e poi sono cominciate le botte
Un controllo di routine si è trasformato in una violenta aggressione a un dipendente di Arriva Udine. Dopo aver richiesto il biglietto, l’uomo è stato colpito con calci e pugni da un passeggero, che poi è fuggito. L’episodio evidenzia i rischi e la tensione che spesso caratterizzano il lavoro dei controllori sui mezzi pubblici.
Una testata, poi una raffica di pugni in pieno volto e la fuga del responsabile. È la cronaca di quanto accaduto a un controllore di Arriva Udine, aggredito mentre svolgeva il suo lavoro. Il responsabile, a cui era stato chiesto di esibire un documento, si è dileguato prima che le forze. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Ryanair, da questa data stop al biglietto cartaceo, sarà chiesto solo quello digitale
Prende a pugni la capotreno che gli aveva chiesto il biglietto: arrestato un passeggero a Como
Como, la capotreno presa a pugni per aver chiesto il biglietto a un 33enne
Vi abbiamo chiesto quali libri vi accompagneranno in questo dicembre e, come sempre, le vostre risposte non ci hanno deluso. Qui un po' di consigli di lettura per questo mese - l'ultimo ve lo offriamo noi Se regalate un biglietto o un kit speciale della campag Vai su Facebook
Anagni, l’autista Cotral picchiato: «Gli ho chiesto il biglietto e mi ha preso a pugni». È anche consigliere comunale di FdI - Stefanucci stava svolgendo i consueti controlli a bordo quando ha chiesto il biglietto a un giovane straniero, appena ... Lo riporta ilmessaggero.it
Tra rigori inventati e trattenute inutili, l’Inter non è ancora matura: la vittoria del Liverpool rovina il ... ilfattoquotidiano.it
Rapina in banca da 150mila euro: ridotta la condanna in appello per uno degli imputati teleclubitalia.it
Rigore Wirtz, per CdS non va mai concesso: e arriva la critica a Rosetti internews24.com
Solaro, assicurazione falsa, proprietario truffato riceve maxi sanzione ilnotiziario.net
Traffico Roma del 10-12-2025 ore 08:30 romadailynews.it
Addio al dottor Corapi, chirurgo di grande umanità ecodibergamo.it