Gli ho chiesto il biglietto è stato zitto si è seduto e poi sono cominciate le botte

Un controllo di routine si è trasformato in una violenta aggressione a un dipendente di Arriva Udine. Dopo aver richiesto il biglietto, l’uomo è stato colpito con calci e pugni da un passeggero, che poi è fuggito. L’episodio evidenzia i rischi e la tensione che spesso caratterizzano il lavoro dei controllori sui mezzi pubblici.

Una testata, poi una raffica di pugni in pieno volto e la fuga del responsabile. È la cronaca di quanto accaduto a un controllore di Arriva Udine, aggredito mentre svolgeva il suo lavoro. Il responsabile, a cui era stato chiesto di esibire un documento, si è dileguato prima che le forze.

Prende a pugni la capotreno che gli aveva chiesto il biglietto: arrestato un passeggero a Como

Como, la capotreno presa a pugni per aver chiesto il biglietto a un 33enne

Anagni, l'autista Cotral picchiato: «Gli ho chiesto il biglietto e mi ha preso a pugni». È anche consigliere comunale di FdI - Stefanucci stava svolgendo i consueti controlli a bordo quando ha chiesto il biglietto a un giovane straniero, appena ...