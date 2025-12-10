Gli ho chiesto il biglietto è stato zitto si è seduto e poi sono cominciate le botte

Udinetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un controllo di routine si è trasformato in una violenta aggressione a un dipendente di Arriva Udine. Dopo aver richiesto il biglietto, l’uomo è stato colpito con calci e pugni da un passeggero, che poi è fuggito. L’episodio evidenzia i rischi e la tensione che spesso caratterizzano il lavoro dei controllori sui mezzi pubblici.

Una testata, poi una raffica di pugni in pieno volto e la fuga del responsabile. È la cronaca di quanto accaduto a un controllore di Arriva Udine, aggredito mentre svolgeva il suo lavoro. Il responsabile, a cui era stato chiesto di esibire un documento, si è dileguato prima che le forze. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

