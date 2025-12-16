Mi diceva ‘Sento che hai il ciclo quando cammini ti si piega l’assorbente’ Ci raccontava le sue storie | le violenze subite da Emmanuelle Girard

Emmanuelle Girard, ex tennista francese, ha vissuto esperienze di violenza verbale, psicologica e umiliazioni durante la sua carriera. Dopo aver diventato mamma, ha scelto di interrompere l’attività sportiva. In questo articolo, il suo racconto rivela le difficoltà e le sofferenze affrontate nel mondo dello sport, tra false accuse e comportamenti inappropriati.

© Ilfattoquotidiano.it - "Mi diceva 'Sento che hai il ciclo, quando cammini ti si piega l'assorbente'. Ci raccontava le sue storie": le violenze subite da Emmanuelle Girard Violenze verbali, psicologiche, umiliazioni. Emmanuelle Girard – tennista francese che nell'ultimo anno non ha giocato dopo esser diventata mamma – ha dovuto sopportare di tutto nel corso della sua carriera. Soprattutto nella prima fase, quando a 14 anni arrivò al Creps (Centro di risorse, di competenza e di performance sportiva). Da lì è iniziato un incubo con l'allora suo allenatore. Incubo cominciato quando Girard rimase da sola e lì " ho iniziato a vedere il suo vero volto ", ha raccontato a L'Équipe durante un'intervista cruda e ricca di aneddoti sconvolgenti. "In allenamento piangevo in campo.

