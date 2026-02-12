A Niscemi, il territorio si sgretola sotto i piedi delle persone. Le frane sono sempre più frequenti e mettono in crisi interi quartieri. Le autorità cercano soluzioni, ma la paura cresce tra chi vive in zone a rischio. La situazione rischia di peggiorare, e ora tutti si chiedono quanto tempo ancora si potrà continuare a ignorare il problema.

L’Italia è un Paese sospeso su un equilibrio fragilissimo, una nazione che letteralmente “poggia” sulle frane. Il caso di Niscemi, che sta scuotendo l’opinione pubblica in queste ore, non è che l’ultima fotografia di un’emergenza strutturale. Mentre la spesa pubblica continua a rincorrere l’urgenza piuttosto che investire nella prevenzione, milioni di cittadini convivono con il pericolo sotto i piedi. Secondo le stime dell’Ispra, sono oltre 5,7 milioni gli italiani residenti in aree esposte a rischio idrogeologico, di cui 1,2 milioni abitano in zone a pericolosità elevata o molto elevata. Regioni come Campania, Toscana, Sicilia e Liguria guidano questa triste classifica, con province come Napoli, Genova e Firenze drammaticamente in prima linea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Non solo Niscemi, un Paese che frana: il report shock

Approfondimenti su Niscemi Frana

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il terreno si sta sgretolando sotto i piedi dei residenti.

La frana a Niscemi ha colpito il paese in pochi giorni, lasciando dietro distruzione e paura.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana Niscemi, Procuratore Vella: Inchiesta contro ignoti ma non per molto. Ultime news; Non solo Niscemi: i paesi seduti su una frana; La frana di Niscemi è lo specchio del Paese; Frana Niscemi: richiesta contributi assistenza da 371 famiglie. Le persone sfollate sono 1606 - Droni completeranno monitoraggio domani.

Non solo Niscemi: i paesi seduti su una franaCase da evacuare e quartieri da spostare: milioni di italiani sono esposti al dissesto idrogeologico e l'emergenza fa parte della quotidianità. Non tutti possono convincerci: ecco dove si rischia davv ... today.it

Maltempo, Meloni: «A Niscemi non si ripeterà il '97, agiremo. I 100 milioni? È solo un primo stanziamento»A Niscemi, «a rendere complesso il quadro è l'impossibilità, finché la frana rimarrà attiva, di identificare con esattezza l'area su cui intervenire e stabilire di conseguenza le modalità di intervent ... ilmessaggero.it

Agorà. . La croce di marmo di Niscemi, inghiottita da un nuovo crollo, era stata fatta costruire da una donna del paese, Concetta Tizza. Un emblema della storia locale e della resilienza del paese, un monumento collocato nel quartiere Sante Croci, visibile sul f facebook

Niscemi sta franando. Evacuate 500 persone, scuole chiuse, il paese siciliano è a rischio isolamento x.com