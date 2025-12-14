Ad Amici la prof Celentano ed Emanuel Lo litigano per ‘colpa' di Maria De Filippi lei ammette | Ho sbagliato io

Nella puntata del 14 dicembre di Amici 25, si è acceso un acceso confronto tra Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, scaturito da un'osservazione di Maria De Filippi. La discussione ha coinvolto diversi protagonisti del programma, portando alla luce tensioni e confronti tra i membri della scuola.

