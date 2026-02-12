Non ho mai visto un’occupazione politica della Rai come quella di oggi | l’allarme dello storico radiocronista Riccardo Cucchi

Riccardo Cucchi, voce storica della radio e volto noto di “Tutto il calcio minuto per minuto”, lancia l’allarme. In un’intervista, il radiocronista racconta di non aver mai visto una situazione simile in quarant’anni di lavoro in Rai. “L’occupazione politica di oggi è senza precedenti”, dice, sottolineando come questa crisi stia mettendo a rischio la credibilità e l’indipendenza dell’azienda. Cucchi evidenzia la gravità di un momento così complicato e invita a riflettere sulle conseguenze di questa tensione.

Riccardo Cucchi, voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto” e per quarant’anni radiocronista Rai, non usa mezzi termini: “Ho lavorato in Rai per quarant’anni, non ho mai visto un’occupazione politica come quella che in questo momento l’azienda sta vivendo “. Le sue parole, pronunciate nella trasmissione Urto condotta da Giulio Cavalli, su Radio Cusano Campus, suonano come una diagnosi severa e senza sconti sullo stato odierno del servizio pubblico radiotelevisivo italiano. Cucchi, entrato in Rai nel 1979 per concorso e andato in pensione otto anni fa, rivendica con orgoglio una carriera immune da tessere partitiche: “ Sono entrato in Rai per concorso, non appartenevo a nessuna casella politica, mai “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

