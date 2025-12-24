Barbara Berlusconi si racconta | Ho questo disturbo e ho sofferto di depressione Mai in politica
Barbara Berlusconi ha deciso di rompere il silenzio su alcuni aspetti estremamente privati della sua esistenza, offrendo una testimonianza che mescola la sfera della salute mentale a quella delle prospettive professionali e politiche. Attraverso una profonda intervista, la primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha scelto di condividere il suo percorso di consapevolezza personale, segnato dalla scoperta tardiva di un disturbo del neurosviluppo e da una lunga lotta contro la depressione. A quarantuno anni, con la responsabilità di essere madre di cinque figli e il peso di un cognome che ha segnato la storia d’Italia, Barbara emerge come una donna che ha preferito l’introspezione e la cura di sé alla ribalta della scena politica, mettendo al centro del suo racconto la fragilità umana trasformata in forza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Barbara Berlusconi: “Ho l’ADHD e ho sofferto di depressione. In politica? Mai, non basta il cognome”
Leggi anche: Grande Fratello 2025, Omer Elomeri si racconta a Rasha: “Ho sofferto di una depressione pesante per due anni” | Video Mediaset
Barbara Berlusconi: Ho l'ADHD e ho sofferto di depressione. In politica? Mai, non basta il cognome; Barbara Berlusconi: «Ho sofferto di depressione. Io in politica? Non lo farò. Riparto con la fondazione»; Barbara Berlusconi: «Parto dalla Fondazione. Io in politica? No, è una responsabilità enorme, non è una staffetta; Caso Signorini: cosa c’entrano Marina e Pier Silvio Berlusconi? La ricostruzione di Fabrizio Corona.
Barbara Berlusconi: “Ho l’ADHD e ho sofferto di depressione. In politica? Mai, non basta il cognome” - "Ho scoperto di avere l'ADHD, un disturbo del neurosviluppo", racconta senza giri di parole al Corriere della Sera. fanpage.it
Barbara Berlusconi: «Ho sofferto di depressione. Io in politica? Non lo farò. Riparto con la fondazione» - La manager, il futuro e il padre: «Gli ultimi giorni mi parlò di una catena di ristoranti. msn.com
Barbara Berlusconi: «Parto dalla Fondazione. Io in politica? No, è una responsabilità enorme, non è una staffetta» - Il ricordo del padre: «Gli ultimi giorni mi parlò di una catena di ristoranti healthy» ... msn.com
Barbara Berlusconi: «Da ragazza ho sofferto di depressione ora ho smesso di darmi colpe. In politica Ho le mie idee ma non lo farò» x.com
Secondo quanto apprende FanPage ci sarebbe stata una riunione nella giornata di ieri tra Alfonso Signorini e i vertici Mediaset (avrebbero partecipato, tra gli altri, Fedele Confalonieri e Barbara Berlusconi). ” Subito dopo la diffusione del video di Fabrizio Cor - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.