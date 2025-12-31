Ho seguito 40 guerre ma non ho mai visto nulla come il 2025 | l’inviato della Bbc riassume i conflitti globali

Nel 2025, il mondo ha attraversato un periodo di forte crisi globale, con oltre cinquanta conflitti di varia intensità segnalati in diverse regioni. L’inviato della BBC, con un’esperienza di quarant’anni nelle zone di guerra, sottolinea come quest’anno si sia distinto per la complessità e la diffusione dei conflitti, rappresentando un momento particolarmente difficile per la pace internazionale.

Ha provato a riassumere quello che secondo diversi report è apparso come l’anno nero per la pace. Oltre cinquanta conflitti, a diversa intensità, sono stati registrati nei quattro angoli del globo. John Simpson, tra i più noti inviati di guerra e oggi a capo degli Affari Globali della Bbc, ha condensato in un editoriale tutte le guerre in corso, arrivando a una conclusione drammatica alla luce della sua esperienza: “Ho seguito circa 40 guerre ma non ho mai visto nulla come il 2025”. Dall’Ucraina alla Striscia di Gaza, dal Sudan al Sud-Est Asiatico fino ai Caraibi, a parlare quest’anno sono state innanzitutto le armi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

>>>ANSA/ Un anno nero per la pace, mai così tante guerre dal 1945 - In un editoriale pubblicato il 29 dicembre John Simpson, tra i più noti inviati di guerra e oggi a capo degli Affari Globali della Bbc, ha provato a riassumere quello che secondo diversi report è ... ansa.it

Il ragioniere che da 50 anni realizza scoop giornalistici: «Ho seguito guerre dimenticate e disastri ambientali in 160 Paesi» - Il ragionier Giorgio Fornoni, 77 anni, da Ardesio (Bergamo), ha la fissa degli scoop, ma, abituato a maneggiare la calcolatrice, non ama far conto sui cronisti, quindi da mezzo secolo li produce in ... corriere.it

In un mondo in cui le guerre si moltiplicano, dove si apre uno spiraglio di pace bisogna cogliere l’opportunità e favorire il processo. È quello che succede tra curdi e Turchia a seguito dell’appello «per la pace e per una società democratica» lanciato dal presid x.com

Nuovo presidio contro l'uso della rete ferroviaria a scopo bellico 19/12/25 Di seguito il comunicato di Ferrovieri contro la guerra e Coordinamento Antimilitarista Livornese (per intero qui https://nobasecoltano.it/pontedera-stazione-ferroviaria-nuovo-presidio-c - facebook.com facebook