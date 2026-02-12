Non è bloccando Glovo che si aiutano i più deboli

La magistratura ha avviato un’indagine su Glovo e sui mini-job legati alle consegne di pizza e altri generi. Le autorità vogliono capire se ci sono irregolarità sul fronte delle assunzioni e delle condizioni di lavoro. La questione diventa ancora più calda dopo le recenti polemiche su come si aiutano i più deboli, con alcuni che sostengono che bloccare le consegne non sia la strada giusta. Intanto, i rider e le aziende aspettano sviluppi, mentre le indagini continuano a fare luce sulla situazione.

In questi giorni la magistratura ha acceso i riflettori su Glovo e sui mini-job della consegna di pizza e altro. L'accusa sarebbe di sottopagare questi lavoratori: tanto da parlare di sfruttamento. Quello che i demagoghi del moralismo imperante non ammettono, però, è che i lavoratori del food-delivery non sono costretti dalla mafia a portare il cibo per soli 2,50 euro a consegna. Dato che non vi è coercizione, essi scelgono liberamente di fare quel lavoro perché di tutta evidenza non hanno alternative migliori. Questo è il vero tema: l'impoverimento della società, dato che in Canton Ticino (solo per fare un esempio) questo stesso lavoro è pagato intorno ai 20 franchi all'ora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La società di consegne a domicilio Glovo è sotto controllo.

Roma, 16 gennaio 2026 – Il rappresentante di Rotondi esprime la propria contrarietà all’aumento del prezzo dei biglietti Atac, attualmente fissato a 2 euro.

