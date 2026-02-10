10 02 – Glovo commissariata per caporalato – Addio a Zichichi al fisico che riabilitò Galilei – Le medaglie olimpiche che si rompono

La società di consegne a domicilio Glovo è sotto controllo. La procura ha deciso di commissariarla, denunciando condizioni di lavoro che portano i rider a guadagnare fino all’80% in meno rispetto a quanto dovrebbero. Secondo i pm, sono circa 40 mila i lavoratori coinvolti, molti dei quali sotto la soglia di povertà. La vicenda si lega alle accuse di caporalato e alle richieste di regolarizzare questa mole di lavoratori, mentre si cita anche uno studio del The Lancet, che parla di povertà come di una malattia che distrugge le

Glovo commissariata per caporalato: "Paghe sotto la soglia di povertà fino all'80%". Per i pm vanno regolarizzati 40mila rider e viene citato il The Lancet: "La povertà è una malattia che consuma vite". Le testimonianze dei lavoratori ai carabinieri: "Siamo solo numeri". Antonino Zichichi: "Fede e scienza non sono in contrasto". Addio al fisico che "riabilitò" Galilei. A Milano-Cortina scoppia il caso delle medaglie che si rompono, la denuncia della sciatrice americana Johnson e della pattinatrice Liu. Gli organizzatori: "Proveremo a capire".

