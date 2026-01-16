Biglietti Atac a 2 euro Rotondi | No ad aumenti che colpiscono le fasce più deboli

Roma, 16 gennaio 2026 – Il rappresentante di Rotondi esprime la propria contrarietà all’aumento del prezzo dei biglietti Atac, attualmente fissato a 2 euro. La posizione sottolinea l’importanza di tutelare le fasce più deboli della popolazione, evitando incrementi che potrebbero peggiorare le condizioni di mobilità per le categorie più vulnerabili. La questione rimane centrale nel dibattito sulle politiche di trasporto pubblico nella città.

Roma, 16 gennaio 2026 – “Manifestiamo contrarietà al rialzo del costo dei titoli di viaggio per i mezzi pubblici da euro 1.50 a 2 euro che Atac vorrebbe applicare dal mese di Luglio. Come opportunamente ricordato dall’assessore con delega ai Trasporti Fabrizio Ghera, Regione Lazio ha impegnato 260 milioni di euro a favore dei trasporti pubblici capitolini, incrementando di ben 20 milioni lo stanziamento della precedente Amministrazione Regionale a guida Partito Democratico. Abbiamo maggiorato il finanziamento consapevoli della rilevanza che ha per tutto il Lazio la rete di trasporto pubblico romana”, così in una nota Marika Rotondi (Fdi) consigliere regionale del Lazio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

