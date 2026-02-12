‘Non Compos Mentis’ | in lavorazione la nuova opera di Paul Schrader

Inizia la lavorazione della nuova opera di Paul Schrader, il regista di Taxi Driver. L’autore torna a sorprendere il pubblico con un film che promette di essere un’altra tappa importante nella sua carriera. I dettagli sulla trama sono ancora riservati, ma l’attesa cresce tra gli appassionati di cinema.

Paul Schrader, lo scrittore di Taxi Driver torna a far sognare ogni cinefilo che si rispetti, con la sua nuovissima opera. Sappiamo questo: si chiamerà Non Compos Mentis, si presenta come un thriller erotico, ed è costellato da un cast di interpreti degni di menzione. Scopriamo insieme maggiori dettagli e il team produttivo, oggi a lavoro sul film. Il cast di Non Compos Mentis. E’ stato annunciato il cast del nuovo film di Paul Schrader, intitolato Non Compos Mentis (ovvero mancata capacità di intendere e di volere) e presentato come un thriller erotico. Alla soglia degli 80 anni lo sceneggiatore e regista, che non lesina critiche dirette al cinema dei suoi colleghi, torna dietro la macchina da presa per quello che sarà il suo 25esimo film in quasi 60 anni di carriera, iniziata come sceneggiatore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Paul Schrader ha espresso un giudizio severo su Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, definendolo una rappresentazione confusa di festini erotici privi di senso.

