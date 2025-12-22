Eyes Wide Shut Paul Schrader boccia il film di Kubrick | Una folle terra di festini erotici senza senso

Paul Schrader ha espresso un giudizio severo su Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, definendolo una rappresentazione confusa di festini erotici privi di senso. Nonostante una seconda visione, il suo commento rimane negativo, sottolineando come il film non abbia modificato la sua opinione. Questa posizione si inserisce nel dibattito critico attorno a un'opera considerata iconica nel panorama cinematografico, ma che, secondo Schrader, manca di coerenza e significato.

I giudizi tranchant di Paul Schrader su Facebook sono diventati un appuntamento fisso. Stavolta il regista si è accostato a un mostro sacro come Stanley Kubrick, concedendo una re-visione a un film che non ha mai apprezzato del tutto come Eyes Wide Shut. E il giudizio si conferma negativo, tanto da bollare la pellicola come una "folle terra di festini erotici senza senso".

Eyes Wide Shut demolito da Paul Schrader: "Cerca di convincerti che l'illogico abbia senso" - Paul Schrader, sceneggiatore di Taxi Driver e Toro Scatenato, regista di American Gigolo, è uno di quegli autori che può permettersi di criticare anche Stanley Kubrick. comingsoon.it

Eyes Wide Shut, il Natale più inaspettato e perturbante secondo Stanley Kubrick - Ambientato tra luci, addobbi e feste borghesi, Eyes Wide Shut trasforma il Natale in una soglia inquietante dove desiderio, sogno e realtà si confondono. tg24.sky.it

Tom Cruise, Nicole Kidman e Stanley Kubrick sul set di "Eyes Wide Shut" #eyeswideshut #thinkmovies - facebook.com facebook

Eyes Wide Shut (1999) dir. Stanley Kubrick x.com

