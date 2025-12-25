in lavorazione una nuova serie su fallout basata su un altro videogioco del franchise

Prime Video ha fatto centro con la prima stagione di Fallout, e anche la seconda stagione lanciata di recente dallo streamer ha suscitato reazioni positive. Sebbene una terza stagione di Fallout sembri ormai inevitabile, potrebbe non essere l’unica serie a tema Fallout in arrivo. Un nuovo report indica che una seconda serie a tema è in lavorazione, ma non è basata sui videogiochi principali del franchise. In un nuovo rapporto dell’insider Jeff Sneider, si legge che un’importante espansione del franchise è in lavorazione per Prime Video, che a quanto pare è un reality show basato sul famoso gioco per dispositivi mobili e gioco da tavolo Fallout Shelter. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

